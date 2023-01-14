В грудні в Україну завезли 300 тисяч генераторів - Офіс президента

Україна домовилась з партнерами про поставку ще 8 тисяч генераторів

Понад 300 тисяч електрогенераторів різної потужності було завезено в Україну в грудні минулого року.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Він зазначив, що крім генераторів Україна також отримала 8 тисяч терміналів для супутникового інтернету Starlink.

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«Понад 300 тисяч генераторів різної потужності доставлено в Україну впродовж грудня. Це загальна кількість — держави, донори, бізнес та приватні користувачі», — сказав він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що на вулиці потеплішало, але обмеження по постачанню електроенергії у Києві залишаються.

Крім того, ми раніше інформували, що в Києві встановили генератор у квартирі, а газ випускають через отвір у стіні.

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