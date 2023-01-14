Австрія допомагатиме Україні невійськовими методами – президент

Президент Австрії запевнив, що його країна не буде безпринципною у питанні допомоги українцям

В умовах російської агресії проти України Австрія лишатиметься нейтральною країною лише у сфері озброєння, але буде допомагати українцям невійськовими методами.

Про це заявив федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен під час пресконференції за результатами переговорів зі своїм швейцарським колегою, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що Австрія та Швейцарія не будуть безпринципними у питанні допомоги українцям.

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"Ця чудова сусідська співпраця демонструє надійність і під час криз, наприклад, зараз – з огляду на криваву загарбницьку війну Росії проти України. Як ви знаєте, Швейцарія та Австрія – нейтральні країни. Але це не означає, що ми будемо безпринципними у цій ситуації. Ми допомагаємо, де ми можемо у сфері гуманітарної діяльності в Україні. Ми нейтральні з військової точки зору, і не більше", - зазначив Ван дер Беллен.

Австрійський президент додав, що його країна прийняла у себе близько 85 тисяч українців, які були вимушені покинути Україну через російську агресію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони Австрії заявили, що готуються до можливого блекауту через війну Росії проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Австрійський парламент визнав Голодомор "жахливим злочином радянської влади".

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