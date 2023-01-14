Росіяни шукають українських партизан у прифронтових містах - ЦНС

Окупанти обшукують будинки, акцент роблять на підвалах, коморах та гаражах

Російські загарбники проводять регулярні рейди, щоб знайти активістів підпілля через зростання кількості знищених ворогів та колаборантів на окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що російські агресори обшукують будинки та підвали, а також перевіряють всю інформацію у гаджетах громадян.

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"Кількість уражених об’єктів окупантів зростає завдяки активній роботі підпілля. (У зв'язку з чим – ред.) російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях в надії знайти партизан. Обшукують будинки, акцент роблять на підвалах, коморах та гаражах. Також детально записують інформацію про наявні гаджети. Переписують imei телефонів, номери сім-карт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російсько-окупаційна влада знищила в Маріуполі історичну пам'ятку - "Будинок із годинником", де була майстерня українського знаного художника-монументаліста Віктора Арнаутова.

Крім того, ми раніше інформували, що в тимчасово окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи в районі аеропорту.

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