Зі Старим Новим роком: найщиріші привітання для рідних і близьких

ТСН.ua підготував привітання зі Старим Новим роком, аби ви змогли привітати своїх близьких, рідних, друзів та знайомих зі святом.

Історія свята

Старий Новий рік - це Новий рік за юліанським календарем ("старим стилем"). Зазвичай його святкують в ніч проти 14 січня за григоріанським календарем ("новим стилем"). Після переходу на новий стиль Старий Новий рік продовжують традиційно неофіційно святкувати в країнах пострадянського простору.

Вечір напередодні Старого Нового року називається Щедрим або Маланчиним вечором і є традиційно одним з улюблених свят українців.

Існує багато традицій на це свято, зокрема посівання. Посівати починають ще від самого ранку до сходу сонця, переважно хлопчики або чоловіки. Є прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік.

Напередодні свята дівчата мають ходити щедрувати, а крім того гадати на свого судженого. На святковий вечір обов'язково збирається ціла родина. За традицією всі повинні бути одягнені у чистий одяг, попросити вибачення одне в одного та у сусідів, щоб провести весь рік у злагоді.

Привітання зі Старим Новим роком у віршах

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.



Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

***

Старий Новий рік — це свято,

Відзначаємо завзято.

І сьогодні саме з ним

Привітання шлю в ваш дім!



Хай цей рік буде багатим

Та здоровим в вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Найдивніші сподівання!



Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

***

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.



Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.



Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

***

Зі Старим Новим роком

Поспішаю привітати!

Щоб усі нещастя боком

Завжди оминали хату.



Щоб були усі щасливі,

Всміхнені й здорові,

Щоб збувались усі мрії

В радості й любові!

***

Зі Старим вас Новим роком,

Хай не буде однобоким.

Хай прийде різноманітним:

Буде добрим, щедрим, спритним!



Хай здійснить усі бажання,

Несе радість, лад, кохання.

Надихає на найкраще,

Стане справжнім роком щастя!

***

Хай у Старий Новий рік

Щастя прийде на поріг,

Щоб із ним постука в хату

Миру й радості багато,

Позитивних вам подій,

Хай збуваються всі з мрій!

***

Зі Старим Новим роком вітаю

Всій родині вашій бажаю

Успішного року і процвітання,

Збуваються хай усі мрії й бажання.

Хай теплим і затишним буде вал дім,

Мир, спокій й ласка будуть у нім!

***

Старий Новий рік сьогодні,

Привітання вам мої,

Хай в здоров’ї, розумінні,

Радісні проходять дні.



В день чарівний цей січневий

Миру я бажаю вам,

Вірить в добрі лиш прикмети,

Мрії шепотіть зіркам.



Хай достаток буде в хаті,

Почуття зігріє серце,

Сповнене життя хай буде

Особливим, світлим сенсом.

***

На Старий Новий рік

Побажань несу багато.

Нехай буде щедра завше

На добро вся ваша хата.



Хай дзвенять іскристим дном

Келихи за щедру долю

І танцюють за вікном

Срібні щастя бандеролі.

***

З роком Старим щиро вас я вітаю,

Хай вам безмежно всюди щастить.

Грошей мішечок й здоров’я бажаю,

І хай кохання весь рік вас п’янить!

***

Посмішок фортуни та удачі

У Старий бажаю вам я рік!

Серденько ніколи хай не плаче,

Відчуває радості потік.



Хай любов у домі запанує,

І збереться разом хай рідня,

Почуття приємні хай вирують

В тостах, у обіймах та в піснях!

Привітання зі Старим Новим роком у картинках і листівках

Привітання зі Старим Новим роком 2022

Привітання зі Старим Новим роком 2022

Привітання зі Старим Новим роком 2022

Привітання зі Старим Новим роком 2022

Привітання зі Старим Новим роком 2022

Привітання зі Старим Новим роком у прозі

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай увесь рік щастить, нехай старі помилки залишаться в минулому, нехай на новий лад — веселий та добрий почнеться нова історія твого життя. Бажаю бути успішною людиною у новому році, бажаю кожен його день зустрічати у гарному настрою та з міцним здоров’ям.

***

Вітаю зі Старим Новим роком та хочу побажати залишити усе сумне в минулому, взяти з собою в новий рік велику вдачу та спрагу до перемоги. Нехай щастить весь рік, нехай тобі вдається все, нехай з тобою трапляються справжні дива та цікаві історії.

***

Вітаю зі Старим Новим роком. Бажаю позбавитись від усього старого та непотрібного, бажаю з нової сторінки розпочати цей рік. І нехай він буде добрим та вдалим. Бажаю сяяти від щастя, наче ялинка від гірлянд, бажаю, щоб святковий настрій у тебе був кожен день.

***

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай цей рік наповнить серце щастям та любов’ю, нехай здійсниться мрія всього твого життя, нехай чарівні дзвіночки подарують справжнє диво. Бажаю, щоб у минуле відправилися усі невдачі, бажаю, щоб цікаво та чудово почалась нова сторінка твоєї історії.

***

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай добре завершиться твоя стара історія та щасливо почнеться нова сторінка у житті. Бажаю в ній багато яскравих моментів, як святкова ялинка, бажаю незгасної любові та надії, наче зірочки у небі.

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