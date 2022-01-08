Зі Старим Новим роком: найщиріші привітання для рідних і близьких

ТСН.ua підготував привітання зі Старим Новим роком, аби ви змогли привітати своїх близьких, рідних, друзів та знайомих зі святом.
Історія свята
Старий Новий рік - це Новий рік за юліанським календарем ("старим стилем"). Зазвичай його святкують в ніч проти 14 січня за григоріанським календарем ("новим стилем"). Після переходу на новий стиль Старий Новий рік продовжують традиційно неофіційно святкувати в країнах пострадянського простору.
Вечір напередодні Старого Нового року називається Щедрим або Маланчиним вечором і є традиційно одним з улюблених свят українців.
Існує багато традицій на це свято, зокрема посівання. Посівати починають ще від самого ранку до сходу сонця, переважно хлопчики або чоловіки. Є прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік.
Напередодні свята дівчата мають ходити щедрувати, а крім того гадати на свого судженого. На святковий вечір обов'язково збирається ціла родина. За традицією всі повинні бути одягнені у чистий одяг, попросити вибачення одне в одного та у сусідів, щоб провести весь рік у злагоді.
Привітання зі Старим Новим роком у віршах
Привітати хочу вас
З Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.
***
Старий Новий рік — це свято,
Відзначаємо завзято.
І сьогодні саме з ним
Привітання шлю в ваш дім!
Хай цей рік буде багатим
Та здоровим в вашій хаті.
Хай виконує бажання,
Найдивніші сподівання!
Принесе усім фінансів,
Щирих роздає авансів.
Приводів дарує класних,
Стане роком змін прекрасних!
***
Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.
***
Зі Старим Новим роком
Поспішаю привітати!
Щоб усі нещастя боком
Завжди оминали хату.
Щоб були усі щасливі,
Всміхнені й здорові,
Щоб збувались усі мрії
В радості й любові!
***
Зі Старим вас Новим роком,
Хай не буде однобоким.
Хай прийде різноманітним:
Буде добрим, щедрим, спритним!
Хай здійснить усі бажання,
Несе радість, лад, кохання.
Надихає на найкраще,
Стане справжнім роком щастя!
***
Хай у Старий Новий рік
Щастя прийде на поріг,
Щоб із ним постука в хату
Миру й радості багато,
Позитивних вам подій,
Хай збуваються всі з мрій!
***
Зі Старим Новим роком вітаю
Всій родині вашій бажаю
Успішного року і процвітання,
Збуваються хай усі мрії й бажання.
Хай теплим і затишним буде вал дім,
Мир, спокій й ласка будуть у нім!
***
Старий Новий рік сьогодні,
Привітання вам мої,
Хай в здоров’ї, розумінні,
Радісні проходять дні.
В день чарівний цей січневий
Миру я бажаю вам,
Вірить в добрі лиш прикмети,
Мрії шепотіть зіркам.
Хай достаток буде в хаті,
Почуття зігріє серце,
Сповнене життя хай буде
Особливим, світлим сенсом.
***
На Старий Новий рік
Побажань несу багато.
Нехай буде щедра завше
На добро вся ваша хата.
Хай дзвенять іскристим дном
Келихи за щедру долю
І танцюють за вікном
Срібні щастя бандеролі.
***
З роком Старим щиро вас я вітаю,
Хай вам безмежно всюди щастить.
Грошей мішечок й здоров’я бажаю,
І хай кохання весь рік вас п’янить!
***
Посмішок фортуни та удачі
У Старий бажаю вам я рік!
Серденько ніколи хай не плаче,
Відчуває радості потік.
Хай любов у домі запанує,
І збереться разом хай рідня,
Почуття приємні хай вирують
В тостах, у обіймах та в піснях!
Привітання зі Старим Новим роком у картинках і листівках
Привітання зі Старим Новим роком у прозі
Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай увесь рік щастить, нехай старі помилки залишаться в минулому, нехай на новий лад — веселий та добрий почнеться нова історія твого життя. Бажаю бути успішною людиною у новому році, бажаю кожен його день зустрічати у гарному настрою та з міцним здоров’ям.
***
Вітаю зі Старим Новим роком та хочу побажати залишити усе сумне в минулому, взяти з собою в новий рік велику вдачу та спрагу до перемоги. Нехай щастить весь рік, нехай тобі вдається все, нехай з тобою трапляються справжні дива та цікаві історії.
***
Вітаю зі Старим Новим роком. Бажаю позбавитись від усього старого та непотрібного, бажаю з нової сторінки розпочати цей рік. І нехай він буде добрим та вдалим. Бажаю сяяти від щастя, наче ялинка від гірлянд, бажаю, щоб святковий настрій у тебе був кожен день.
***
Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай цей рік наповнить серце щастям та любов’ю, нехай здійсниться мрія всього твого життя, нехай чарівні дзвіночки подарують справжнє диво. Бажаю, щоб у минуле відправилися усі невдачі, бажаю, щоб цікаво та чудово почалась нова сторінка твоєї історії.
***
Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай добре завершиться твоя стара історія та щасливо почнеться нова сторінка у житті. Бажаю в ній багато яскравих моментів, як святкова ялинка, бажаю незгасної любові та надії, наче зірочки у небі.
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