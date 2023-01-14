Іран та КНДР розглядають можливість поставок зброї Росії - США в ООН

Іран та КНДР вже постачали зброю Росії та думають зробити це знову

Північна Корея та Іран, які вже надали Росії зброю для її війни проти України, продовжують розглядати можливість нових поставок, попри заборону Ради безпеки ООН.

Про це заявила постійна представниця США при Раді безпеки ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Вона заявила, що в Україні люди гинуть та страждають через те, що Іран допомагає Росії зброєю. У Тегерані також роздумують над тим, щоб надати Росії балістичні ракети. Томас-Грінфілд закликала керівництво Ірану не робити цього.

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Представниця США нагадала, що КНДР публічно відкидає звинувачення у поставках зброї Росії, однак ця країна надала зброю ПВК "Вагнера", що є прямим порушенням іншої резолюції Ради безпеки ООН.

"Ми стурбовані тим, що КНДР планує відправити більше військового озброєння ПВК", — додала представниця США.

Нагадаємо, раніше заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що Росія не демонструє жодних ознак того, що вона готова припинити військову агресію проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Польский уряд ухвалив рішення про постачання Україні нового виду зброї і вже в січні про це зʼявляться новини.

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