Россияне ищут украинских партизан в прифронтовых городах — ЦНС

Оккупанты обыскивают дома, акцент делают на подвалах, кладовых и гаражах.

Российские захватчики проводят регулярные рейды, чтобы найти активистов подполья из-за роста уничтоженных врагов и коллаборантов на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что российские агрессоры обыскивают дома и подвалы, а также проверяют всю информацию в гаджетах граждан.

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"Количество пораженных объектов оккупантов растет благодаря активной работе подполья. (В связи с чем – ред.) российские военные продолжают рейды на временно оккупированных территориях в надежде найти партизан. Обыскивают дома, акцент делают на подвалах, кладовых и гаражах. Также подробно записывают информацию об имеющихся гаджетах. Переписывают imei телефоны, номера сим-карт", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-оккупационные власти уничтожили в Мариуполе историческую достопримечательность — "Дом с часами", где была мастерская украинского известного художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва в районе аэропорта.

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