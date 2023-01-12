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Оккупанты снесли в Мариуполе исторический "Дом с часами"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Оккупанты снесли в Мариуполе исторический "Дом с часами"

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Сначала оккупанты говорили, что это – реконструкция, а потом снесли.

Российско-оккупационные власти уничтожили в Мариуполе историческую достопримечательность — "Дом с часами", где была мастерская украинского известного художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал фотоподтверждение.

"С начала демонтажа оккупанты вопили, что это — не снос, а реконструкция. Вот она — реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бобм уничтожают всю настоящую историю Мариуполя", — написал он.

Напомним, в центре Мариуполи вдруг пропал российский триколор. Вероятно, таким образом российских оккупантов с Рождеством поздравили местные партизаны.

Также в Мариуполе в последнее время наблюдается высокая активность вражеской авиации. По наблюдениям местных, действия оккупационного войска больше похожи на тренировки, чем на боевые действия. 

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