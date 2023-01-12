Окупанти знесли в Маріуполі історичний "Будинок з годинником"

Спочатку окупанти говорили, що це - реконструкція, а потім знесли.

Російсько-окупаційнійна влада знищила у Маріуполі історичну пам'ятку - "Будинок із годинником", де була майстерня українського знаного художника-монументаліста Віктора Арнаутова.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував фотопідтвердження.

"Від початку демонтажу окупанти волали, що це - не знесення, а реконструкція. Ось вона - реконструкція від окупантів. В нуль. В труху. Так екскаваторами після бобм нищать всю справжню історію Маріуполя", - написав він.

Нагадаємо, у центрі Маріуполі раптом зник російський триколор. Ймовірно, таким чином російських окупантів з Різдвом привітали місцеві партизани.

Також додамо, що у Маріуполі останнім часом спостерігається висока активність ворожої авіації. За спостереженнями місцевих, дії окупаційного війська більше схожі на тренування, аніж на бойові дії.

Військовий експерт Роман Світан про ситуацію у Соледарі та Бахмуті

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