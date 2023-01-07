У центрі Маріуполя зник російський триколор (фото)

У Маріуполі раптом зник ворожий триколор. Ймовірно, таким чином окупантів з Різдвом привітали місцеві партизани.
У суботу, 6 січня, із головної площі тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області зник російський прапор.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"І до хороших новин. В Маріуполі видалили російську ганчірку на головній площі Свободи. Знов", - розповів він.
Андрющенко припустив, що це маріупольський спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що "у окупантів в місті щось з обличчям".
Нагадаємо, раніше у селі Юр’ївка Маріупольського району, саме там де базуються буряти, зникло стадо кіз в місцевих мешканців.
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