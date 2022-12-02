Австрія закликала Росію припинити війну та сісти за стіл переговорів

Австрійський голова МЗС Александер Шалленберг закликав агресорку Росію припинити війну та вивести війська з території України.

Про це міністр заявив під час 29-го засідання Ради міністрів ОБСЄ, пише Укрінформ.

"Моє послання російському керівництву є дуже чітким та однозначним: припиніть стріляти, виведіть свої війська з України та поверніть за стіл переговорів", - заявив Шалленберг.

Дипломат наголосив на порушенні Москвою міжнародного права, засудив атаки на цивільне населення та застосування продовольства й енергії як зброї.

"Воєнні злочини у Бучі та в інших місцях залишаться у нашій колективній свідомості. Одне є зрозумілим: безкарності не може бути", - наголосив австрійський міністр.

Агресію Російської Федерації він назвав "найбільшою геополітичною кризою нашого покоління". Шалленберг зауважив, що Москва порушила всі можливі принципи Гельсінського Заключного акта: повага до суверенітету, непорушність кордонів, територіальна цілісність держав, мирне врегулювання суперечок тощо.

Очільник МЗС Австрії запевнив, що Відень надалі "буде щосили допомагати українським друзям".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не союзники повинні підштовхувати українців до компромісу з Росією, який для них "не буде прийнятним". За словами Макрона, українці самі мають визначити момент і умови переговорів.

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