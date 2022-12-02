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Патрульна поліція оголосила набір: вперше від початку повномасштабної війни в Україні

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Патрульна поліція оголосила набір: вперше від початку повномасштабної війни в Україні

Фото: DepositPhotos

Патрульна поліція набирає нових співробітників.

Патрульна поліція України відкриває набір вперше від початку повномасштабної війни.

Про це 2 грудня повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Деталі про початок набору повідомлять згодом.

"Для нас це означає, що ми продовжуємо розвиватись і йти вперед, а боротьба зі злом продовжується - як на фронті, так і в тилу. Для орків - що нічого вони не добились і не доб’ються, скільки б не намагались", - написав Білошицький.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський напередодні повідомив, що в Україні до патрулювання вулиць залучать курсантів ВНЗ МВС. Він пояснив, що під час відключення світла одразу ж вдвічі збільшується кількість автомобільних і піших нарядів поліції на вулицях. Тому такий крок необхідний.

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Перегляди
551
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