Патрульна поліція оголосила набір: вперше від початку повномасштабної війни в Україні

Патрульна поліція набирає нових співробітників.
Патрульна поліція України відкриває набір вперше від початку повномасштабної війни.
Про це 2 грудня повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Деталі про початок набору повідомлять згодом.
"Для нас це означає, що ми продовжуємо розвиватись і йти вперед, а боротьба зі злом продовжується - як на фронті, так і в тилу. Для орків - що нічого вони не добились і не доб’ються, скільки б не намагались", - написав Білошицький.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський напередодні повідомив, що в Україні до патрулювання вулиць залучать курсантів ВНЗ МВС. Він пояснив, що під час відключення світла одразу ж вдвічі збільшується кількість автомобільних і піших нарядів поліції на вулицях. Тому такий крок необхідний.
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