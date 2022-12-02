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Патрульная полиция объявила набор: впервые с начала полномасштабной войны в Украине

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Патрульная полиция объявила набор: впервые с начала полномасштабной войны в Украине

Фото: https://ua.depositphotos.com/

Патрульная полиция набирает новых сотрудников.

Патрульная полиция Украины открывает набор впервые с начала полномасштабной войны.

Об этом 2 декабря сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Подробности о начале набора сообщат вскоре.

"Для нас это означает, что мы продолжаем развиваться и идти вперед, а борьба со злом продолжается – как на фронте, так и в тылу. Для орков – что ничего они не добились и не добьются, сколько бы ни старались", — написал Белошицкий.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский накануне сообщил, что в Украине к патрулированию улиц привлекут курсантов вузов МВД. Он пояснил, что при отключении света сразу же вдвое увеличивается количество автомобильных и пеших нарядов полиции на улицах. Поэтому такой шаг необходим.

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Дата публикации
Просмотры
583
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