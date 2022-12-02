Патрульная полиция объявила набор: впервые с начала полномасштабной войны в Украине

Патрульная полиция Украины открывает набор впервые с начала полномасштабной войны.

Об этом 2 декабря сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Подробности о начале набора сообщат вскоре.

Также читайте В Киеве просят никогда не выключать светофоры: возможно ли это

"Для нас это означает, что мы продолжаем развиваться и идти вперед, а борьба со злом продолжается – как на фронте, так и в тылу. Для орков – что ничего они не добились и не добьются, сколько бы ни старались", — написал Белошицкий.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский накануне сообщил, что в Украине к патрулированию улиц привлекут курсантов вузов МВД. Он пояснил, что при отключении света сразу же вдвое увеличивается количество автомобильных и пеших нарядов полиции на улицах. Поэтому такой шаг необходим.

У украинской полиции теперь есть беспилотники

Читайте также: