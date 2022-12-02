Юрий Великий в новой пародии обстебал Путина, пообщавшегося с матерями убитых оккупантов

Актер Студии "Квартал 95", юморист Юрий Великий порадовал поклонников очередной порцией отличного юмора.

В этот раз в поле зрения Великого оказалась недавняя конференция российского диктатора Владимира Путина с якобы матерями убитых оккупантов. В свежей пародии артист представил, как выглядит полная версия общения Путина с женщинами, выдававшими себя за матерей российских захватчиков.

Сначала "Путин" благодарит "матерей" за то, что они согласились посидеть две недели на карантине, чтобы встретиться с ним на две минуты. Также "диктатор" говорит, что понимает "матерей", которые выращивали своих сыновей и теперь сыновья едут "туда, чтобы их выкашивали":

"Но, с другой стороны, я считаю, что это гораздо лучше, чем бесславно окочурится здесь от алкоголизма или просто попав в ДТП. В нашей стране, как вы понимаете, вариантов немного", — говорит "Путин".

Также диктатор рассказывает, что недавно говорил с одной российской матерью, у которой двое сыновей – Хрюша и Степашка – и с которыми она собралась ехать на фронт в Украину.

"Вы ее все прекрасно знаете, это Ангелина Вовк. Когда-то благодаря ей ваши дети могли засыпать под ее рассказы, а теперь благодаря мне ваших детей будут засыпать под мои рассказы", — говорит "Путин".

Он добавил, что лично звонит по телефону российским оккупантам на фронт и все они, в первую очередь, говорят о матерях: "И матерятся до тех пор, пока я трубку не брошу", – добавил диктатор.

Напомним, что недавно российская ведущая Ангелина Вовк, которая в советские времена вела программу "Спокойной ночи, малыши" заявила, что поедет на фронт лично, при этом возьмет своих сказочных соведущих свинью Хрюшу и зайца Степашку и попытается убедить украинцев "остановиться".

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