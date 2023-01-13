14 січня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 січня, в православному календарі день пам’яті святителя Василія Великого. Це свято отримало в народі чимало різних назв: Щедрий вечір, Василя, Старий Новий рік.

Народився святитель на території сучасної Туреччини в місті Кесарія 329 року. Його родина була знатною, а тому Василій отримав досить добру освіту на той час. В зрілому віці прийняв рішення стати священником і аскетом, а незадовго до своєї смерті навіть зайняв посаду єпископа Кесарії.

Святий Василій завжди закликав любити всіх людей, допомагати нужденним та викривати єресь. Церква вшановує його як автора великої кількості книг, богословських текстів. Також Василій став законодавцем чернецтва.

Прикмети 14 січня

Народні прикмети 14 січня / Фото: Pexels

вранці йде сніг — всю зиму буде така погода, а весна прийде пізно;

відлига 14 січня означає, що влітку буде холодна та дощова погода;

на небі яскраві зірки — прийдуть морози найближчим часом.

Що завтра не можна робити

Жінкам цього дня заборонено посівати. Це можна робити лише хлопчикам та чоловікам. Вважається поганою прикметою, якщо жінка першою увійде в будинок 14 січня. Не варто цього дня також рахувати монети та дрібні купюри, якщо не хочете стати бідним. Віддавати борги 14 січня також не варто. Як і займатися рукоділлям, виносити з оселі сміття.

Що можна робити завтра

Цього дня хлопчики з самого ранечка ходять від хати до хати і посівають, розсипаючи зерно та бажаючи господарям щасливого нового року. Незаміжні дівчата часто проводили ворожіння 14 січня, хоча Церква такі забави не схвалює. Віряни обов'язково відвідують святкову літургію.

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