14 января – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

14 января в православном календаре день памяти святителя Василия Великого. Этот праздник получил в народе много разных названий: Щедрый вечер, Василия, Старый Новый год.

Родился святитель на территории современной Турции в городе Кесария в 329 году. Его семья была знатной, а потому Василий получил достаточно хорошее образование того времени. В зрелом возрасте он принял решение стать священником и аскетом, а незадолго до своей смерти даже занял должность епископа Кесарии.

Святой Василий всегда призвал любить всех людей, помогать нуждающимся и разоблачать ересь. Церковь чествует его как автора большого количества книг, богословских текстов. Также Василий стал законодателем монашества.

Приметы 14 января

Народные приметы 14 января / Фото: Pexels

утром идет снег – всю зиму будет такая погода, а весна придет поздно;

оттепель 14 января означает, что летом будет холодная и дождливая погода;

на небе яркие звезды – придут морозы в ближайшее время.

Что завтра нельзя делать

Женщинам в этот день запрещено сеять. Это можно делать только мальчикам и мужчинам. Считается плохим признаком, если женщина первой войдет в дом 14 января. Не стоит в этот день считать монеты и мелкие купюры, если не хотите стать бедным. Отдавать долги 14 января тоже не стоит. Как и заниматься рукоделием, выносить из дома мусор.

Что можно делать завтра

В этот день мальчики с самого утра ходят от дома в дом и посевают, рассыпая зерно и желая хозяевам счастливого нового года. Незамужние девушки часто гадали 14 января, хотя Церковь такие забавы не одобряет. Верующие обязательно посещают праздничную литургию.

Читайте также: