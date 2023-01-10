Обрізання Господнє 2023 року: що це за свято, традиції та сильна молитва

14 січня віряни святкують велике свято — Обрізання Господнє. Що воно означає і які традиції існують — читайте в матеріалі ТСН.ua.

За місцевими традиціями у дитячому віці Ісусу Христу провели обрізання крайньої плоті. В ті часи процедура вважалася прообразом хрещення, щоб дитину прийняли в християнство. На честь цієї події щороку 14 січня віряни святкують свято Обрізання Господнє. А ще на 14 січня випадає вшанування пам'яті святого Василя, цей день в народі часто називають Старий Новий рік.

Що це за свято Обрізання Господнє

Через тиждень після народження Христу зробили обрізання крайньої плоті, яке тоді робили всім немовлятам чоловічої статі. Цей обряд в ті часи означав приналежність до народу, який був обраний Богом.

Обрізання було дуже поширеним обрядом у ранніх християн, але в наші дні він практикується рідко. Зараз його замінили "духовним обрізанням", тобто проведенням процедури хрещення та дотримання постів. В наш час обрізання залишилося лише у мусульман та іудеїв.

Також саме цього дня Христу дали ім’я і вперше прилюдно назвали Ісусом. Хоча Ангел Господень казав Святому Сімейству, що в них народиться син на ім’я Ісус, але це пророцтво було таємницею. Саме тому 14 січня ще називають днем імені Христового та днем Ісусової молитви.

В чому суть свята

Обрізання Ісуса Христа несе у собі глибокий метафоричний сенс. Це обряд, який показує важливість смиренності людини перед Богом, а також дотримання всіх заповідей, які залишив нам Господь.

У стародавніх християн обрізання такод означало "видалення" гріхів. Хоча Ісус і був безгрішним, адже він був Сином Божим, та не потребував цього обряду, його приклад показав всім вірянам, як важливо змиритися, дотримуватися законів Господа.

Традиції святкування Обрізання Господнього

Обрізання Господнє збігається зі святкуванням Старого Нового року або святого Василя. Тому традиції цих свят сильно змішалися. 14 січня здавна наші предки накривають "Щедру кутю" — святковий стіл з великою кількістю страв. На відміну від "Багатої куті", яка накривається 6 січня, всі страви цього дня не пісні. Особливо часто готують свинину, а "королем" свята по селах буває запечене порося.

Хлопчики та чоловіки зранку йдуть посівати і бажати господарям багатого року. Дівчатам ходити посівати заборонено, тому вони здавна збиралися разом, щоб повеселитися та поворожити. Хоча Церква і забороняє ворожити, однак в багатьох регіонах України язичницькі традиції поєдналися з релігійними з приходом християнства.

Віряни обов'язково відвідують храм, де проводиться святкова служба Божа.

Що не можна робити

Не давайті нічого в борг, тому що тоді весь рік в боргах проживете. Кредити також краще не оформляти.

Цього дня заборонено фізично працювати і займатися домашніми справами.

Церква рекомендує забути про сварки.

Погана прикмета відмовити цього дня в допомозі тим, хто її потребує.

А ще не варто виносити з будинку сміття.

Сильна молитва на свято Обрізання Господнє

"Ісусова молитва" вважається улюбленою серед православних ченців. У монастирях її називають також найсильнішою і часто порівнюють з молитвою "Отче Наш".

Звучить "Ісусова молитва" дуже просто:

“Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь”.

Читати ці слова можна стільки разів, скільки бажає ваше серце.