Австрия будет помогать Украине невоенными методами – президент

Президент Австрии заверил, что его страна не будет беспринципной в вопросе помощи украинцам

В условиях российской агрессии против Украины Австрия будет нейтральной страной только в сфере вооружения, но будет помогать украинцам невоенными методами.

Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время пресс-конференции по результатам переговоров со своим швейцарским коллегой, сообщает Укринформ.

Он заявил, что Австрия и Швейцария не будут беспринципны в вопросе помощи украинцам.

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"Это замечательное соседское сотрудничество демонстрирует надежность и во время кризисов, например, сейчас – учитывая кровавую захватническую войну России против Украины. Как вы знаете, Швейцария и Австрия – нейтральные страны. Но это не значит, что мы будем беспринципны в этой ситуации". Мы помогаем, где мы можем в сфере гуманитарной деятельности в Украине. Мы нейтральны с военной точки зрения, и не больше", — отметил Ван дер Беллен.

Австрийский президент добавил, что его страна приняла у себя около 85 тысяч украинцев, вынужденных покинуть Украину из-за российской агрессии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны Австрии заявили, что готовятся к возможному блекауту из-за войны России против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Австрийский парламент признал Голодомор "ужасающим преступлением советской власти".

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