В оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв — мэр

В ночь на 14 января в оккупированном Мелитополе прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Он заявил, что местные жители сообщают, что они слышали громкий взрыв в центральной части города.

"Громкое утро для рашистов в Мелитополе. Только в городе раздался взрыв, который слышали жители центральной части города", — написал Федоров.

"Сколько бы подсказок Силы обороны не давали оккупантам, те никак не поймут: скорое исчезновение из Украины — залог спокойных дней и ночей. Что ж, наши защитники будут объясняться более доступно", — добавил он.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что в местный морг переполнен телами кафиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики проводят регулярные рейды, чтобы найти активистов подполья из-за роста уничтоженных врагов и коллаборантов на оккупированных территориях.

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