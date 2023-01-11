В Мелитополе морг переполнен телами оккупантов – Федоров

Оккупанты массово свозят своих погибших солдат в местный морг в Мелитополе.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Сегодня мы получили информацию о том, что в Мелитополь прибыла очередная партия российских медиков. Их перекидывают на временно оккупированные территории для того, чтобы они оказывали помощь российским раненым и больным военнослужащим", — рассказал Федоров.

Он также отметил, что в морге нет мест для местных.

"Отдельно привезли несколько мешков с их частями тела. Поэтому, если в городе умирает гражданский, не дай Бог, то ему просто нет места в местном морге", — добавил мэр.

Ситуация в Мелитополе

Российские наемники и спецслужбы начали переодеваться в гражданскую одежду в Мелитополе, выдавая себя за местных жителей. Таким образом, оккупанты выискивают местных партизан.

Несколько дней назад в городе снова раздавались громкие взрывы. Иван Федоров сообщил о взрывах на МП "Гидромаш" – там оккупанты развернули свою военную базу.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Запорожская область является наиболее вероятным направлением наступления Вооруженных сил Украины.

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