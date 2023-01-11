Американский генерал объяснил, зачем России новая волна мобилизации

Американский генерал-лейтенан в отставке Бен Годжес считает, что агрессорка Россия может в ближайшие недели объявить новую волну мобилизации, чтобы пополнить кадры для войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Я ожидаю, что в ближайшие недели будет еще одна мобилизация. Я думаю, что в этот раз они будут лучше организованы", — отметил генерал-лейтенант.

По его словам, новые призывники приведут к большим нагрузкам на российскую армейскую систему. Впрочем, Кремль не пугает этого. Годжес убежден, что Москва хочет использовать "мобиков", чтобы затянуть боевые действия.

"Но Кремль только заботится о том, чтобы массы людей заполнили окопы, чтобы выиграть больше времени, пока Запад не откажется от своей поддержки или пока Кремль не сможет создать лучшие силы для нового наступления", – пояснил генерал США.

Напомним, Годжес заявлял, что уверен в победе Украины в войне. Одним из недостатков войск страны-агрессорки он называет неспособность учиться на собственных ошибках. По его словам, неспособность оккупантов обеспечить полевую дисциплину свидетельствует о том, что у армии России нет хороших сержантов.

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