Американский генерал объяснил, почему уверен в победе Украины

Один из недостатков войск РФ – неспособность учиться на собственных ошибках.

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес заявил, что уверен в победе Украины в войне. Одним из недостатков войск страны-агрессорки он называет неспособность учиться на собственных ошибках

Такое мнение Годжес высказал в своем Twitter.

"Причина, почему я уверен, что Украина победит. Российская армия не является обучающейся организацией", — подчеркнул он.

По его словам, в частности, неспособность оккупантов обеспечить полевую дисциплину свидетельствует о том, что у армияра России нет хороших сержантов.

"Неспособность обеспечить боевую дисциплину и защиту войск в зоне боевых действий после десяти месяцев тяжелых потерь свидетельствует о том, что у них нет хороших сержантов или культуры, что позволяет учиться на ошибках", — отметил генерал.

Напомним, ранее Годжес высказал мнение о том, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023-го. Впрочем, условие этого – оказание Западом обещанной помощи и антироссийских санкций в действии.

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