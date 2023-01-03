Американский генерал объяснил, почему уверен в победе Украины

Один из недостатков войск РФ – неспособность учиться на собственных ошибках.
Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес заявил, что уверен в победе Украины в войне. Одним из недостатков войск страны-агрессорки он называет неспособность учиться на собственных ошибках
Такое мнение Годжес высказал в своем Twitter.
"Причина, почему я уверен, что Украина победит. Российская армия не является обучающейся организацией", — подчеркнул он.
По его словам, в частности, неспособность оккупантов обеспечить полевую дисциплину свидетельствует о том, что у армияра России нет хороших сержантов.
"Неспособность обеспечить боевую дисциплину и защиту войск в зоне боевых действий после десяти месяцев тяжелых потерь свидетельствует о том, что у них нет хороших сержантов или культуры, что позволяет учиться на ошибках", — отметил генерал.
Напомним, ранее Годжес высказал мнение о том, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа 2023-го. Впрочем, условие этого – оказание Западом обещанной помощи и антироссийских санкций в действии.
Читайте также:
- Путин может подставить Лукашенко и втянуть его в войну: военные рассекретили коварный план диктатора РФ
- Пригожин придумал оправдание, почему его "вагнеровцы" не могут захватить Бахмут
- Одновременно могут пойти по двум направлениям: разведка спрогнозировала действия России в 2023 году.