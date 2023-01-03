Американський генерал пояснив, чому впевнений у перемозі України

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес заявив, що впевнений у перемозі України у війні. Одним із недоліків військ країни-агресорки він називає нездатність вчитися на власних помилках

Таку думку Годжес висловив у своєму Twitter.

"Причина, чому я впевнений, що Україна переможе. Російська армія не є організацією, яка навчається", - наголосив він.

За його словами, зокрема, нездатність окупантів забезпечити польову дисципліну свідчить про те, що арміяр Росії не має хороших сержантів.

"Нездатність забезпечити бойову дисципліну та захист військ у зоні бойових дій після десяти місяців важких втрат свідчить про те, що у них немає добрих сержантів чи культури, що дозволяє навчатися на помилках", - зауважив генерал.

Нагадаємо, раніше Годжес висловив думку про те, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023-го. Втім, умова цього - надання Заходом обіцяної допомоги та антиросійських санкцій у дії.

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