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"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на Різдво: список

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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78
Час на прочитання
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"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на Різдво: список

Фото: Укрзалізниця

Також до 8 січня буде курсувати рейс "Лижний експрес".

"Укрзалізниця" запустила на кілька напрямків додаткові рейси до Різдва. Потяги курсуватимуть 6-8 січня.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Список додаткових рейсів:

  • 180/179 Київ - Дніпро

6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05. 

  • 191/192 Київ - Львів 

8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.
Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.

  • 176/175 Київ - Кривий Ріг 

8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

  • 104/103 Київ - Харків

8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.

  • 168 Львів - Одеса

8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

У компанії наголосили, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська "Лижний експрес" №745.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повернула "Буковельський експрес", який відправлятиметься зі Львова.  Потяг проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.

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Дата публікації
Перегляди
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