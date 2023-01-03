Путин может подставить Лукашенко и втянуть его в войну: военные рассекретили коварный план диктатора РФ

Диктатор РФ Владимир Путин всячески склоняет белорусского диктатора Александра Лукашенко прямо присоединиться к войне против Украины. Самым реалистичным является то развитие событий, что в 2023 году российские войска нанесут еще один удар по Украине с территории Беларуси и попытаются снова взять Киев, возможно, уже с участием части войск Лукашенко, чтобы таким образом втянуть РБ в войну.

Такое мнение высказали эксперты Wirtualna Polska.

Эксперты указывают, что по состоянию на сегодняшний день никаких признаков подготовки наступления с территории Беларуси нет. По словам бывшего командира военной базы в Редзиковом и участника иностранных миссий в Афганистане и Ираке Петра Левандовски, о возможном участии белорусских войск в войне до сих пор точно не известно.

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"Россияне постоянно делают шаги по вовлечению в конфликт белорусской армии. С другой стороны, они мешают армии Лукашенко, забирая часть техники, боеприпасов и вооружения. Ставлю больше на то, что Беларусь для Путина до конца войны будет как тренировочный и логистический центр, которым россияне воспользуются по максимуму. Они также отвлекут внимание Украины от оставшихся участков фронта и предпримут явные действия, которые привлекают Киев к обороне севера", — считает полковник Войска Польского Петр Левандовски.

Впрочем, Левандовски предположил, что россияне могут пойти на повторное наступление весной 2023 года. И есть риск еще одной попытки взять Киев.

"Россияне строят на территории Беларуси основы наступления весной этого года. Если они хотят что-то получить и изменить в этой войне, им придется повторить нападение на Киев. Это было бы очень сильной сменой образа войны. Они воспроизводят боевые возможности на территории Беларуси, поэтому могут захотеть двигаться в сторону столицы Украины. Не исключаю, что тогда часть белорусской армии бросят на фронт, но уже под российским флагом. Затем россияне возьмут на себя свои бригады, заберут технику с материальных баз и смогут попытаться войти с северного участка фронта", — предупредил полковник Петр Левандовски.

Бывший заместитель начальника Службы военной контрразведки полковник Мацей Матьсяк также отмечает, что реальная угроза с территории Беларуси все еще существует. Он акцентировал внимание на декабрьском визите Путина и Шойгу в Минск, сказав, что это "были не визиты вежливости". По его словам, такие поездки оказывают давление на белорусского диктатора, который официально говорит, что о тесном сотрудничестве с российской армией, но неофициально сопротивляется.

"Но будет ли она реализована, зависит от многих факторов, главный из которых – белорусский диктатор Александр Лукашенко. Недаром в конце декабря в Минске появился президент России Владимир Путин. А раньше там был министр национальной обороны Сергей Шойгу. Это были не визиты вежливости. Это постоянно оказывает давление на белорусского лидера. Последний формально все время заявляет о тесном сотрудничестве с российской армией, но неофициально сопротивляется", — говорит полковник Мацей Матьсяк.

Матьсяк напомнил, что россияне перебросили в Беларусь мобилизованных солдат, которые там тренируются. По его данным, официально на территории РБ около 15-20 тысяч россиян, но неофициально их может быть гораздо больше.

По мнению польского военного, если русские ударят из РБ, возможно, они привлекут и часть белорусских солдат.

"Тогда Путин мог бы сообщить, что режим Александра Лукашенко физически поддерживает российских солдат. Против этого выступает только Лукашенко, потому что он потеряет власть... Путин помнит удары, которые он получил в первые дни войны. Им было бы трудно нанести повторный удар" в этом направлении. Опять же, это вопрос логистики. Россия забрала у Беларуси боеприпасы, особенно артиллерию... А среднесуточный расход боеприпасов уже снизился втрое-вчетверо по сравнению с начальным этапом войны. Риск еще одного неудачного нападения на столицу Украины огромен", – считает полковник Мацей Матьсяк.

Угроза от Лукашенко

28 декабря стало известно, что Белоруссия начала переводить армию на "военное время".

За несколько дней до Нового года посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что военные РБ и России готовятся к войне.

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Уровень угрозы наступления со стороны Беларуси растет, говорит командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Военные, по его словам, следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

А вот, по мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, Александр Лукашенко боится напрямую вступать в войну против Украины и не допустит этого.

Сам Лукашенко цинично провозгласил "год мира" в Беларуси и пожаловался на "милитаризацию Европы".

Как считает полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан, вряд ли россияне будут наступать из Беларуси. По его словам, у Лукашенко "мобики" тренируются и оттуда "более или менее подготовленные войска батальонами заходят на Донбасс через Валуйки".

К слову, 2 января Вооруженные силы России и Беларуси в очередной раз продлили обучение региональной группировке войск так называемого Союзного государства. Они продлятся по меньшей мере до 8 января.

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