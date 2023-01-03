При каких условиях война в Украине закончится: польский эксперт объяснил

Война в Украине, начатая диктатором Путиным, вряд ли закончится в 2023 году. Для ее завершения российская армия должна развалиться и перестать быть боеспособной.

Такое мнение высказал глава Польского института международных отношений Славомир Дембски в разговоре на RMF FM.

"Боюсь, что нет, — ответил Дембски на вопрос, завершится ли война в Украине в этом году и продолжил: — Россия не пересмотрела свои цели и будет стремиться уничтожить украинское государство".

По его мнению, Россия, несмотря на все неудачи на фронте, все еще стремится ликвидировать Украину, и это связано с постулатами путинской политики о том, что "украинская нация не существует".

"Путин доверил всю свою политическую идентичность, все свое наследие агрессии против Украины", – сказал он.

На вопрос, что должно произойти, чтобы война закончилась, эксперт ответил: "Российская армия должна развалиться. Она должна была бы перестать быть в состоянии выполнять любые операции. Он должен потерять способность защищать завоеванные территории, в частности Крым".

По словам Славомира Дембски, Путин надеялся выиграть молниеносную войну, а затягивание конфликта – плохая новость для России. Украина же, как подчеркнул польский эксперт, по-прежнему может рассчитывать на поддержку Запада и, прежде всего, США.

Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победителем, для России же не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

Профессор Кшиштоф Женгота из Института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне считает, что действия путинского окружения свидетельствуют, что война в Украине будет долгой.

Такого же мнения эксперты Financial Times. Издание писало, что война России против Украины не закончится в течение всего 2023 года.

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