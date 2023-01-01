Лукашенко провозгласил Беларусь "островком мира" и пожаловался на милитаризацию в Европе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично провозгласил "год мира" в своей стране и пожаловался на "милитаризацию Европы".

Об этом идет речь на официальном сайте белорусского диктатора.

В указе Лукашенко от 1 января 2023 г. говорится, что в Беларуси объявляется "год мира" для того, чтобы консолидировать белорусов и закрепить в стране "идеи мира".

"Ключевыми направлениями в этом году будут усовершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе, демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности, позиционирование творческого труда как главного условия развития белорусского государства", — говорится в указе.

Также Лукашенко цинично назвал Беларусь "островком мира" и пожаловался на милитаризацию в Европе.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси началось наступление на Украину. Также самопровозглашенные белорусские власти сразу же предложили Украине капитулировать и приехать в Минск для "переговоров" с Россией. По данным членов украинской переговорной группы, Россия не планировала договариваться, а только выдвигала ультиматумы.

Также с февраля с территории Беларуси Россия запускала по Украине ракеты. Ранее Лукашенко отчасти признал, что его страна участвует в войне против Украины на стороне России.

После объявления мобилизации в России оккупантов начали размещать на полигонах этой страны. Украинские военные и эксперты полагают, что существует угроза повторного наступления из этой страны.

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