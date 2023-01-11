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Американський генерал пояснив, навіщо Росії нова хвиля мобілізації

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Американський генерал пояснив, навіщо Росії нова хвиля мобілізації

Фото: Associated Press

Москва прагне затягнути бойові дії, вважає Годжес.

Американський генерал-лейтенан у відставці Бен Годжес вважає, що агресорка Росія може найближчими тижнями оголосити нову хвилю мобілізації, аби поповнити кадри для війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я очікую, що найближчими тижнями буде ще одна мобілізація. Я думаю, що цього разу вони будуть краще організовані", - зазначив генерал-лейтенант.

За його словами, нові призовники призведуть до великого навантаження на російську армійську систему. Втім, Кремль не лякає це. Годжес переконаний, що Москва хоче використати "мобіків", щоб затягнути бойові дії.

"Але Кремль лише дбає про те, щоб маси людей заповнили окопи, щоб виграти більше часу, поки Захід не відмовиться від своєї підтримки або поки Кремль не зможе створити кращі сили для нового наступу", - пояснив генерал США.

Нагадаємо, Годжес заявляв, що впевнений у перемозі України у війні. Одним із недоліків військ країни-агресорки він називає нездатність вчитися на власних помилках. За його словами, нездатність окупантів забезпечити польову дисципліну свідчить про те, що армія Росії не має хороших сержантів.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1428
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