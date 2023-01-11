У Мелітополі морг переповнений тілами окупантів – Федоров

Окупанти масово звозять своїх загиблих солдат до місцевого моргу у Мелітополі.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні ми отримали інформацію про те, що до Мелітополя прибула чергова партія російських медиків. Їх перекидають на тимчасово окуповані території для того, щоб вони надавали допомогу російським пораненим та хворим військовослужбовцям", - розповів Федоров.

Він також зазначив, що у морзі немає місць для місцевих.

"Окремо привезли кілька мішків з їхніми частинами тіла. Тому, якщо у місті помирає цивільний, не дай Боже, то йому просто немає місця у місцевому морзі", - додав мер.

Ситуація у Мелітополі

Російські найманці та спецслужби почали перевдягатися в цивільний одяг у Мелітопол, видаючи себе за місцевих мешканців. Таким чином окупанти вишукують місцевих партизанів.

Декілька днів тому у місті знову лунали гучні вибухи. Іван Федоров повідомив про вибухи на МП "Гідромаш" – Там окупанти розгорнули свою військову базу.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що Запорізька область – є найімовірнішим напрямком наступу Збройних сил України.

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