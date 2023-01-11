Окупанти вранці обстріляли громаду на Сумщині: зафіксовано 10 "прильотів"

Ніч на Сумщині минула без обстрілів, але вранці 11 січня окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 8 години росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. Було 10 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок", - повідомив очільник області.

Обстріл Сумщини

Нагадаємо, 8 січня російська армія завдала 144 удари впродовж дня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.

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