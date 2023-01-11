Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вранці обстріляли громаду на Сумщині: зафіксовано 10 "прильотів"

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
488
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти вранці обстріляли громаду на Сумщині: зафіксовано 10 "прильотів"

фото / Сумська ОВА

Окупанти із мінометів обстріляли громаду на Сумщині.

Ніч на Сумщині минула без обстрілів, але вранці 11 січня окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 8 години росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. Було 10 "прильотів".  Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок", - повідомив очільник області.

Обстріл Сумщини

Нагадаємо, 8 січня російська армія завдала 144 удари впродовж дня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
488
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація