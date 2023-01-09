Ворог завдав по території Сумщини 144 удари: подробиці

144 удари завдала російська армія протягом дня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у соціальних мережах.

Есманьську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів, «Граду» та ствольної артилерії. Загалом було 44 прильоти. Внаслідок обстрілу значно пошкоджені чотири приватні будинки місцевих, також школа та сільський клуб.

Миропільська громада: росіяни били із мінометів та артилерії. 42 прильоти були на нашій території. Ворожі снаряди пошкодили 5 житлових будинків та місцеву ферму.

Новослобідську громаду армійці Росії обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів.

По Білопільській громаді ворог також бив із мінометів, 29 прильотів. Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той момент вдома не було - це і врятувало їхні життя.

Хотінська громада: 18 ворожих мін розірвалися на нашій території.

«У всіх випадках - без жертв та постраждалих. Віримо в наших захисників і захисниць!», - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Сумщині

Росіяни скинули на подвір'я місцевого жителя на Сумщині вибухівку із безпілотника. Чоловіку пощастило, що його не було вдома.

Нагадаємо, що раніше окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів.

Додамо, що на Сумщині зафіксовано майже два десятки вибухів після обстрілу з території Росії.

Читайте також:

Ми живемо, а вони існують: під обстрілами мешканці сумської громади все ж змушують росіян заздрити