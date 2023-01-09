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Ворог завдав по території Сумщини 144 удари: подробиці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог завдав по території Сумщини 144 удари: подробиці

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області.

144 удари завдала російська армія протягом дня по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у соціальних мережах.

  • Есманьську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів, «Граду» та ствольної артилерії. Загалом було 44 прильоти. Внаслідок обстрілу значно пошкоджені чотири приватні будинки місцевих, також школа та сільський клуб.
  • Миропільська громада: росіяни били із мінометів та артилерії. 42 прильоти були на нашій території. Ворожі снаряди пошкодили 5 житлових будинків та місцеву ферму.
  • Новослобідську громаду армійці Росії обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів.
  • По Білопільській громаді ворог також бив із мінометів, 29 прильотів. Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той момент вдома не було - це і врятувало їхні життя.
  • Хотінська громада: 18 ворожих мін розірвалися на нашій території.

«У всіх випадках - без жертв та постраждалих. Віримо в наших захисників і захисниць!», - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Сумщині

Росіяни скинули на подвір'я місцевого жителя на Сумщині вибухівку із безпілотника. Чоловіку пощастило, що його не було вдома. 

Нагадаємо, що раніше окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів

Додамо, що на Сумщині зафіксовано майже два десятки вибухів після обстрілу з території Росії

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Дата публікації
Перегляди
315
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