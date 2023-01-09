Грудне вигодовування під час блекауту: прості поради

В умовах відключення електрики та води материнське молоко – це найзручніша та найбезпечніша їжа для немовляти.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Воно має безліч переваг над будь-якою найсучаснішою дитячою сумішшю:

Грудне молоко — їжа, яка завжди з вами та під рукою. В умовах війни дитячої суміші може просто не бути в доступності.

Протягом перших днів життя молозиво є своєрідною «першою імунізацією» дитини. Зріле молоко також містить материнські антитіла, які захищають маля від хвороб.

Грудне молоко не зникає через стрес. Якість молока не змінюється через почуття тривоги, паніки чи стресу.

Використання недостатньо чистої води чи посуду для розведення суміші може призвести до діареї, інших інфекцій.

Навіть якщо мати недостатньо харчується, вона може продовжити годувати грудьми.

Грудне вигодовування найбільш гігієнічно безпечний спосіб годувати дитину, адже вам не потрібно шукати чистої води для розведення суміші, мити чи кип’ятити посуд.

Фізичний контакт під час годування грудьми заспокоює як дитину, так і маму.

Якщо вашому малюку менше пів року і він перебуває на грудному вигодовуванні, не припиняйте годувати грудьми та не починайте давати малюку дитячі суміші, якщо ви не робили цього раніше.

Діти старше 6 місяців уже потребують прикорму. Втім, ви все одно можете частіше годувати дитину грудьми. Тоді у вас завжди із собою буде їжа для маляти, навіть у бомбосховищі чи у дорозі.

Якщо у вас є зціджене молоко, переконайтеся, що воно зберігається в належних умовах.

Зараз дуже важливо зберегти та продовжити грудне вигодовування, адже під час війни воно може врятувати життя немовляти.

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Чому грудне вигодовування корисне

Зауважимо, що жінка, яка годує грудьми, втрачає близько 500 додаткових калорій на день, виробляючи грудне молоко.

Нагадаємо, що саме тому варто продовжувати збалансоване різноманітне харчування і вага після пологів поступово повернеться до норми.

А ось харчування мами в період лактації має бути різноманітним та збалансованим. Важливо включати у свій раціон овочі та фрукти, рис, хліб, макарони, картопля, м’ясо, рибу, яйця, бобові та молочні продукти.

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