"Спроба підірвати демократію": у США відреагували на протести в Бразилії

У США засудили напади на президентські інституції в Бразилії.

Сполучені Штати Америки засудили насильство, до якого вдалися прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, які прагнули захопити будівлі офісу президента, парламенту та Верховного суду.

Про це повідомив у сервісі мікроблогів Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен.

We condemn the attacks on Brazil's Presidency, Congress, and Supreme Court today. Using violence to attack democratic institutions is always unacceptable. We join @lulaoficial in urging an immediate end to these actions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 8, 2023

«Ми засуджуємо напади на президентський офіс, Конгрес та Верховний суд Бразилії. Використання насильства для нападу на демократичні інститути завжди неприйнятне. Ми приєднуємося до заклику Лули да Сілви негайно припинити ці дії», - зауважив керівник Держдепу.

The United States condemns any effort to undermine democracy in Brazil. President Biden is following the situation closely and our support for Brazil’s democratic institutions is unwavering. Brazil’s democracy will not be shaken by violence. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) January 8, 2023

"Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і наша підтримка демократичних інститутів Бразилії є непохитною. Демократію Бразилії не похитне насильство", - прокоментував ситуацію радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкоб Салліван.

Ситуація в Бразилії

Тисячі протестувальників штурмували урядові будівлі в Бразилії. Прихильники колишнього президента досі не можуть змиритися з його програшем на виборах, хоча після них уже минуло кілька місяців.

У відповідь на протести у Бразилії залучили силовиків для відновлення порядку у столиці. Президент Бразилії пообіцяв, що досягне жорсткого покарання учасників заворушень.

Уже за кілька годин кількість затриманих за участь у протестах у Бразилії перевищила 400 осіб.

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