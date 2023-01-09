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"Спроба підірвати демократію": у США відреагували на протести в Бразилії

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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"Спроба підірвати демократію": у США відреагували на протести в Бразилії

Фото: Associated Press

У США засудили напади на президентські інституції в Бразилії.

Сполучені Штати Америки засудили насильство, до якого вдалися прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, які прагнули захопити будівлі офісу президента, парламенту та Верховного суду.

Про це повідомив у сервісі мікроблогів Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ми засуджуємо напади на президентський офіс, Конгрес та Верховний суд Бразилії. Використання насильства для нападу на демократичні інститути завжди неприйнятне. Ми приєднуємося до заклику Лули да Сілви негайно припинити ці дії», - зауважив керівник Держдепу.

"Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і наша підтримка демократичних інститутів Бразилії є непохитною. Демократію Бразилії не похитне насильство", - прокоментував ситуацію радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкоб Салліван. 

Ситуація в Бразилії

Тисячі протестувальників штурмували урядові будівлі в Бразилії. Прихильники колишнього президента досі не можуть змиритися з його програшем на виборах, хоча після них уже минуло кілька місяців. 

У відповідь на протести у Бразилії залучили силовиків для відновлення порядку у столиці. Президент Бразилії пообіцяв, що досягне жорсткого покарання учасників заворушень.

Уже за кілька годин кількість затриманих за участь у протестах у Бразилії перевищила 400 осіб

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Дата публікації
Перегляди
133
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