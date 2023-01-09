"Бавовна" у Бєлгороді: очевидці повідомляють про гучні звуки

В ніч проти 9 січня 2023 року у соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про «бавовну» у Бєлгороді.

Про це повідомляють очевидці інциденту у соціальних мережах.

Гучні звуки, згідно з повідомленнями, лунали у Шебекінському міському окрузі.

Ймовірно йшлося про вильоти або роботу артилерії.

Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає.

Ситуація на Бєлгородщині

Раніше в Бєлгородській області РФ сталася потужна пожежа на електропідстанції. Шебекіно виявився повністю знеструмленим.

Раніше в Бєлгороді знову трапився "бавовна": були пошкоджені автомобілі, у багатоповерхівках вилетіли шибки. Повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Додамо, що у Бєлгородській області споруджують протитанкові споруди на кордоні з Україною. Мовляв, "роботи проводяться відповідно до раніше затвердженого графіка".

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