"Бавовна" у Бєлгороді: очевидці повідомляють про гучні звуки

В ніч проти 9 січня 2023 року у соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про «бавовну» у Бєлгороді.
Про це повідомляють очевидці інциденту у соціальних мережах.
Гучні звуки, згідно з повідомленнями, лунали у Шебекінському міському окрузі.
Ймовірно йшлося про вильоти або роботу артилерії.
Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає.
Ситуація на Бєлгородщині
Раніше в Бєлгородській області РФ сталася потужна пожежа на електропідстанції. Шебекіно виявився повністю знеструмленим.
Раніше в Бєлгороді знову трапився "бавовна": були пошкоджені автомобілі, у багатоповерхівках вилетіли шибки. Повідомлялося про чотирьох постраждалих.
Додамо, що у Бєлгородській області споруджують протитанкові споруди на кордоні з Україною. Мовляв, "роботи проводяться відповідно до раніше затвердженого графіка".
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