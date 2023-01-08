"Різдво, бл*н": у Бєлгородському районі РФ панікують через сліди від пусків ракет

Неспокійна ніч траплялася у мешканців Бєлгородського району Росії.
У соцмережах місцеві жителі повідомили про вильоти ракет та роботу «ППО».
Мовляв, попередньо було 2 вильоти.
«Волоконівка. Зберігають з боку кордону. Розкочування вибухів. Різдво, блін», — повідомляють очевидці в соцмережах.
Також за повідомленнями в Telegram-каналах було видно сліди від пусків ракет видно в Білгородському районі.
"Підтверджую на Харгорі чути було "Іскандери" 2 шт.", — не можуть заспокоїтися росіяни в соцмережах і панікують.
Нагадаємо, що раніше в Курську на електропідстанції траплялася пожежа. Тисячі росіян сидять без світла та опалення -22 градуси.
Тим часом серія гучних вибухів пролунала у Мелітополі. Мовляв, росіяни знову невдало курять на окупованих територіях.
А тим часом у небі над Маріуполем спалахнув російський літак, що летів до Ростова. Що це було і подальша доля літака наразі невідома.
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