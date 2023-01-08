"Різдво, бл*н": у Бєлгородському районі РФ панікують через сліди від пусків ракет

У соцмережах місцеві жителі повідомили про вильоти ракет та роботу «ППО».

Мовляв, попередньо було 2 вильоти.

«Волоконівка. Зберігають з боку кордону. Розкочування вибухів. Різдво, блін», — повідомляють очевидці в соцмережах.

Також за повідомленнями в Telegram-каналах було видно сліди від пусків ракет видно в Білгородському районі.

"Підтверджую на Харгорі чути було "Іскандери" 2 шт.", — не можуть заспокоїтися росіяни в соцмережах і панікують.

Нагадаємо, що раніше в Курську на електропідстанції траплялася пожежа. Тисячі росіян сидять без світла та опалення -22 градуси.

Тим часом серія гучних вибухів пролунала у Мелітополі. Мовляв, росіяни знову невдало курять на окупованих територіях.

А тим часом у небі над Маріуполем спалахнув російський літак, що летів до Ростова. Що це було і подальша доля літака наразі невідома.

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