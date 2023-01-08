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Серія гучних вибухів прозвучала у Мелітополі: деталі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Серія гучних вибухів прозвучала у Мелітополі: деталі

Фото: Associated Press

Рашисти знову невдало палять на окупованих територіях.

Про це заявив Мелітопольський міський голова Івана Федорова у повідомленні у соціальних мережах.

«Так, що детонує й детонує. Очікуємо на подробиці від Сил оборони України. Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі!», - йдеться у повідомленні.

"Мелітополь - вибухи. Детонація складу БК ворога", - пишуть у соціальних мережах. 

Вибухи у Мелітополі

Нагадаємо, що на початку 2023 року у тимчасово окупованому Мелітополі вже лунали вибухи

Вибух авто стався в Мелітополі: поліцейському-колаборанту відірвало ногу. 

Тим часом окупанти погрожують мелітопольцям на тиждень запровадити комендантську годину

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Дата публікації
Перегляди
401
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