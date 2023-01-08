Серія гучних вибухів прозвучала у Мелітополі: деталі

Рашисти знову невдало палять на окупованих територіях.

Про це заявив Мелітопольський міський голова Івана Федорова у повідомленні у соціальних мережах.

«Так, що детонує й детонує. Очікуємо на подробиці від Сил оборони України. Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі!», - йдеться у повідомленні.

"Мелітополь - вибухи. Детонація складу БК ворога", - пишуть у соціальних мережах.

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Вибухи у Мелітополі

Нагадаємо, що на початку 2023 року у тимчасово окупованому Мелітополі вже лунали вибухи.

Вибух авто стався в Мелітополі: поліцейському-колаборанту відірвало ногу.

Тим часом окупанти погрожують мелітопольцям на тиждень запровадити комендантську годину.

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