Серія гучних вибухів прозвучала у Мелітополі: деталі

Рашисти знову невдало палять на окупованих територіях.
Про це заявив Мелітопольський міський голова Івана Федорова у повідомленні у соціальних мережах.
«Так, що детонує й детонує. Очікуємо на подробиці від Сил оборони України. Очевидно лише одне: окупанти, біжіть вже з нашої землі!», - йдеться у повідомленні.
"Мелітополь - вибухи. Детонація складу БК ворога", - пишуть у соціальних мережах.
Вибухи у Мелітополі
Нагадаємо, що на початку 2023 року у тимчасово окупованому Мелітополі вже лунали вибухи.
Вибух авто стався в Мелітополі: поліцейському-колаборанту відірвало ногу.
Тим часом окупанти погрожують мелітопольцям на тиждень запровадити комендантську годину.
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