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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух - мер

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
1877
Час на прочитання
1 хв
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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух - мер

Фото: Мелітопольська міська рада

Інформації про наслідки мер не повідомив.

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі під ранок 2 січня пролунав вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Під ранок рашистам у Мелітополі було не до сну. У місті пролунав гучний вибух. Окупанти мають нарешті зрозуміти: пора кивати п'ятами з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал - бути в ній і похованими", - написав він.

Нагадаємо, що у новорічну ніч в окупованій Макіївці Донецької області дощенту було знищено казарму з мобілізованими солдати російської армії. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". За неперевіреною інформацією, щонайменше половина з них загинула.

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Дата публікації
Перегляди
1877
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