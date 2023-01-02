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Во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв — мэр

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв — мэр

Фото: Мелитопольский городская совет

Информации о последствиях мэр не сообщил.

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе под утро 2 января раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздался громкий взрыв. Оккупанты должны наконец понять: пора уходить с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет только один финал — быть в ней и похороненными", — написал он.

Напомним, что в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке Донецкой области полностью была уничтожена казарма с мобилизованными солдатами российской армии. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

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Дата публикации
Просмотры
922
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