В Україні пануватиме антициклон Leonhard: прогноз погоди на понеділок, 2 січня

У перший понеділок 2023 року, 2 січня, в Україні буде дуже тепло та сухо.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 2 січня опади не передбачаються, температура вночі 0-6° тепла, вдень 6-12°, в Криму та західній частині місцями 13-15° тепла.

У Києві 2 січня також сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Як прогнозує Наталія Діденко, 2 січня Україні буде ближчим сухий антициклон Leonhard, аніж мокрий циклон Magdalene. Тобто, опадів у нас не буде у понеділок.

"До того ж, наша територія ще й належатиме завтра теплому повітряному сектору, який, як поважний старий кіт, розлігся між атмосферними фронтами, що нас ніяк не можуть "укусити" дощами чи снігом. Тобто, у нас буде тепло", - пише синоптикиня.

У Києві 2 січня, за її прогнозом, також переважатиме суха погода. Максимальна температура повітря досягне 9° тепла.

Прогноз погоди в Україні на січень-2023

Водночас Наталія Діденко повідомила, що 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5 січня з'являться опади.

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Проте сильних морозів очікувати ще рано, оскільки, за прогнозами синоптиків, перша половина січня буде переважно теплою. Похолодання та снігопади прийдуть до України у другій половині місяця. Орієнтовно сильні морози прийдуть або після 15 січня, або вже напркинці поточного місяця.

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