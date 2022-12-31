Коли в Україні вдарять морози: прогноз Укргідрометцентру

Похолодання в Україні може бути вже на початку січня.

Значні морози очікуються у другій половині січня.

Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає "РБК-Україна".

За її словами, 5-7 січня нічні температури в Києві можуть впасти до -5°С. Водночас ці розрахунки можуть ще змінитися.

Як зазначила Голеня, у січні неодмінно будуть похолодання і морози.

"Так не може бути, що весь місяць буде без морозів, такого ще не було. Навіть у найтеплішому січні 2007 року після 20 числа відбулося різке зниження температури до -16...-20°С, на північному сході -23°С", – сказала синоптикиня.

Голеня вважає, що цього року "може бути щось подібне".

"Скоріше за все, у другій половині, особливо в останній декаді може буде холодно, з морозами", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися прогнозом на січень 2023 року. Так, за прогнозами, перша його половина буде по-весняному теплою, а от у другій половині до України прийде похолодання та снігопади. Щоправда, періоди з морозами будуть короткотривалими.

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