Когда в Украине ударят морозы: прогноз Укргидрометцентра

Похолодание в Украине может произойти уже в начале января.

Значительные морозы ожидаются во второй половине января.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает "РБК-Украина".

По ее словам, 5-7 января ночные температуры в Киеве могут опуститься до -5°С. В то же время, эти расчеты могут еще измениться.

Как отметила Голеня, в январе обязательно будут похолодание и морозы.

"Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007 года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до -16...-20°С, на северо-востоке -23°С", – сказала синоптик.

Голеня считает, что в этом году "может быть нечто подобное".

"Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами", — отметила она.

Напомним, ранее синоптики поделились прогнозом на январь 2023 года. Так, по прогнозам, первая его половина будет по-весеннему теплой, а вот во второй половине Украины придет похолодание и снегопады. Правда, периоды с морозами будут кратковременными.

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