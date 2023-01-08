Серия громких взрывов прозвучала в Мелитополе: детали

Рашисты снова неудачно курят на оккупированных территориях.
Об этом заявил Мелитопольский мэр Ивана Федорова в сообщении в социальных сетях.
«Детонирующий и детонирующий. Ожидаем подробности от Сил обороны Украины. Очевидно только одно: оккупанты, бегите уже с нашей земли!», — говорится в сообщении.
"Мелитополь – взрывы. Детонация состава БК врага", — пишут в социальных сетях.
Взрывы в Мелитополе
Напомним, что в начале 2023 года во временно оккупированном Мелитополе уже раздавались взрывы.
Взрыв авто произошел в Мелитополе: полицейскому-коллаборанту оторвало ногу.
Между тем кафиры угрожают мелитопольцам на неделю ввести комендантский час.
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