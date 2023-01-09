"Бавовна" в Белгороде: очевидцы сообщают о громких звуках

В ночь на 9 января 2023 года в социальных сетях начали появляться сообщения о «бавовне» в Белгороде.
Об этом сообщают очевидцы инцидента в социальных сетях.
Громкие звуки, по сообщениям, звучали в Шебекинском городском округе.
Вероятно речь шла о вылетах или работе артиллерии.
Пока официальной информации от местных властей нет.
Ситуация в Белгородской области
Ранее в Белгородской области РФ произошел мощный пожар на электроподстанции. Шебекино оказался полностью обесточенным.
Ранее в Белгороде снова случилась "бавовна": были повреждены автомобили, в многоэтажках вылетели стекла. Сообщалось о четырех пострадавших.
Добавим, что в Белгородской области строят противотанковые сооружения на границе с Украиной. Мол, "работы производятся в соответствии с ранее утвержденным графиком".
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