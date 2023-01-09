В Херсоне и окрестностях звучали взрывы - соцсети

Вечером 8 января 2023 года в Каховском районе Херсонской области были слышны взрывы.

Также громко было в Херсоне.

Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.

В Малых Копанях было слышно около 15 взрывов

В Сети также распространяли звуки прилетов в Малых Копанях.

Официальной информации о ситуации в Херсонской области пока не озвучивают. Ожидаем на информацию от властей.

Будьте осторожны! Не пренебрегайте личной безопасностью.

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Ситуация в Херсоне

Ранне россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами.

Российские войска в ночь на 8 января нанесли удар по Таврическому микрорайону Херсона с использованием зажигательных боеприпасов.

Также россияне терроризировали Херсонщину с самого утра 8 января. В соцсетях сообщали, что есть прилеты.

Зажигательными снарядами по Херсону: горожане пережили адскую ночь