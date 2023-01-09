В Херсоне и окрестностях звучали взрывы - соцсети

Вечером 8 января 2023 года в Каховском районе Херсонской области были слышны взрывы.
Также громко было в Херсоне.
Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.
В Малых Копанях было слышно около 15 взрывов
В Сети также распространяли звуки прилетов в Малых Копанях.
Официальной информации о ситуации в Херсонской области пока не озвучивают. Ожидаем на информацию от властей.
Будьте осторожны! Не пренебрегайте личной безопасностью.
Ситуация в Херсоне
Ранне россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами.
Российские войска в ночь на 8 января нанесли удар по Таврическому микрорайону Херсона с использованием зажигательных боеприпасов.
Также россияне терроризировали Херсонщину с самого утра 8 января. В соцсетях сообщали, что есть прилеты.