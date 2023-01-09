Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсоне и окрестностях звучали взрывы - соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
313
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсоне и окрестностях звучали взрывы - соцсети

Фото: Pexels

Вечером 8 января 2023 года в Каховском районе Херсонской области были слышны взрывы.

Также громко было в Херсоне.

Об этом сообщали очевидцы в соцсетях. 

В Малых Копанях было слышно около 15 взрывов

В Сети также распространяли звуки прилетов в Малых Копанях.

Официальной информации о ситуации в Херсонской области пока не озвучивают. Ожидаем на информацию от властей.

Будьте осторожны! Не пренебрегайте личной безопасностью.

Ситуация в Херсоне

Ранне россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами

Российские войска в ночь на 8 января нанесли удар по Таврическому микрорайону Херсона с использованием зажигательных боеприпасов.

Также россияне терроризировали Херсонщину с самого утра 8 января. В соцсетях сообщали, что есть прилеты. 

Зажигательными снарядами по Херсону: горожане пережили адскую ночь

Зажигательными снарядами по Херсону: горожане пережили адскую ночь

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
313
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация