Враг обстрелял Херсон зажигательными снарядами - соцсети

В соцсетях распространяют фото и видео зажигательных снарядов во время обстрела Херсона.
Россияне снова обстреляли Херсон зажигательными снарядами.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Также в Telegram-каналах демонстрируют на фото уже потухший элемент зажигательного снаряда.
Мол, таким обстреляли Киндийку - поселок городского типа. Поселок расположен на восточной окраине Херсона, между городом Херсон и пгт Антоновка на правом берегу Днепра.
Пока официальной информации об вражеском обстреле Херсона не поступало. Ожидаем на информацию от властей.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января 2023 года в Херсоне раздались взрывы.
Также на Рождество враг не прекратил террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина.
К тому же враг совершил семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке.
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