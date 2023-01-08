Враг обстрелял Херсон зажигательными снарядами - соцсети

В соцсетях распространяют фото и видео зажигательных снарядов во время обстрела Херсона.

Россияне снова обстреляли Херсон зажигательными снарядами.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Также в Telegram-каналах демонстрируют на фото уже потухший элемент зажигательного снаряда.

Мол, таким обстреляли Киндийку - поселок городского типа. Поселок расположен на восточной окраине Херсона, между городом Херсон и пгт Антоновка на правом берегу Днепра.

Пока официальной информации об вражеском обстреле Херсона не поступало. Ожидаем на информацию от властей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января 2023 года в Херсоне раздались взрывы.

Также на Рождество враг не прекратил террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина.

К тому же враг совершил семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке.

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