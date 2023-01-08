Ворог обстріляв Херсон запальними снарядами — соцмережі

У соцмережах розповсюджують фото та відео запальних снарядів під час обстрілу Херсона.

Росіяни знову обстріляли Херсон запальними снарядами.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Також у Telegram-каналах демонструють на фото вже згаслий елемент запального снаряда.

Мовляв, таким обстріляли Кіндійку – селище міського типу. Селище розташоване на східній околиці Херсона, між містом Херсон та смт Антонівка на правому березі Дніпра.

Поки що офіційної інформації про ворожий обстріл Херсона не надходило. Чекаємо на інформацію від влади.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 8 січня 2023 року в Херсоні пролунали вибухи.

Також на Різдво ворог не припинив терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік.

До того ж ворог здійснив сім ракетних ударів по Краматорську та два по Костянтинівці.

Читайте також:

Зеленський за 7 січня: санкції проти російських зірок і ПЦУ в Києво-Печерській лаврі