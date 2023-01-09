У Херсоні та околицях лунали вибухи — соцмережі

Увечері 8 січня 2023 року у Каховському районі Херсонської області було чути вибухи.
Також голосно було у Херсоні.
Про це повідомляли очевидці у соцмережах.
У Малих Копанях було чути близько 15 вибухів
У Мережі також розповсюджували звуки прильотів у Малих Копанях.
Офіційної інформації про ситуацію на Херсонщині поки що не озвучують. Очікуємо на інформацію від влади.
Будьте обережні! Не нехтуйте особистою безпекою.
Ситуація у Херсоні
Раніше росіяни обстріляли Херсон запальними снарядами.
Російські війська в ніч на 8 січня завдали удару Таврійському мікрорайону Херсона з використанням запальних боєприпасів.
Також росіяни тероризували Херсонщину з самого ранку 8 січня. У соцмережах повідомляли, що є прильоти.