У Херсоні та околицях лунали вибухи — соцмережі

Увечері 8 січня 2023 року у Каховському районі Херсонської області було чути вибухи.

Також голосно було у Херсоні.

Про це повідомляли очевидці у соцмережах.

У Малих Копанях було чути близько 15 вибухів

У Мережі також розповсюджували звуки прильотів у Малих Копанях.

Офіційної інформації про ситуацію на Херсонщині поки що не озвучують. Очікуємо на інформацію від влади.

Будьте обережні! Не нехтуйте особистою безпекою.

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Ситуація у Херсоні

Раніше росіяни обстріляли Херсон запальними снарядами.

Російські війська в ніч на 8 січня завдали удару Таврійському мікрорайону Херсона з використанням запальних боєприпасів.

Також росіяни тероризували Херсонщину з самого ранку 8 січня. У соцмережах повідомляли, що є прильоти.

Запальними снарядами по Херсону: містяни пережили пекельну ніч