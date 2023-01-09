Генсек НАТО заявив, що потрібно посилити підтримку України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг зауважив, що для світу ще важливіше приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції.

А також закликав посилити підтримку України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Упевнений, що скоро ми зможемо тепло вітати Швецію та Фінляндію в Альянсі", — сказав Столтенберг на полях конференції з безпеки Folk och Försvar у Селені, що у Швеції.

Також він закликав посилити підтримку України та попередив, що недооцінка Росії може мати серйозні наслідки для безпеки у скандинавському регіоні.

Заяви Столтенберга

Столтенберг заявив, чому важливо підтримувати Україну у війні з путінською Росією. Вона має бути переможена, інакше світ стане вразливим до авторитарних режимів.

Він вважає, що Путін хоче не мирних переговорів, а виграти час для нового наступу. Дії Кремля свідчать про плани агресора Росії поновити наступ на Україну.

Також, на його думку, закінчення війни не нормалізує відносини з Кремлем. Столтенберг переконаний, що рішення Москви про вторгнення в Україну матиме тривалі наслідки.

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