Столтенберг застерігає від недооцінки Кремля: "Путін не змінив плани"

Диктатор не змінив цілей у своїй війні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що російський президент-диктатор Володимир Путін не своїх змінив планів та цілей щодо війни в Україні.

Про це заявив, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Саме тому, наголошує генсек, Кремль не можна недооцінювати. За його словами, кремлівський "фюрер" Путін показав, що готовий терпіти втрати та страждання.

"У нас немає ознак того, що президент Путін змінив свої плани та цілі в Україні. Тому недооцінювати Росію небезпечно", - сказав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг висловив думку, що війна Росії проти України буде затяжною, а мир залежатиме від ситуації на полі бою. Мовляв, єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів - це перемога.

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