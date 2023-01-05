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Столтенберг предостерегает от недооценки Кремля: "Путин не изменил планы"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1163
Время на прочтение
1 мин
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Столтенберг предостерегает от недооценки Кремля: "Путин не изменил планы"

Диктатор не изменил цели в своей войне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что российский президент-диктатор Владимир Путин не изменил своих планов и целей по войне в Украине.

Об этом заявил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Именно поэтому, отмечает генсек, Кремль нельзя недооценивать. По его словам, кремлевский "фюрер" Путин показал, что готов терпеть потери и страдания.

"У нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому недооценивать Россию опасно", – сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг выразил мнение, что война России против Украины будет затяжной, а мир будет зависеть от ситуации на поле боя. Мол, единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров – это победа.

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Дата публикации
Просмотры
1163
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