Чи працюватимуть банки на Різдво: пояснення НБУ

У суботу, 7 січня 2023 року, деякі українці відзначатимуть Різдво за юліанським календарем. У зв'язку зі святом в Україні цього дня не працюватимуть банки.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Водночас фінустанови мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, поповнити їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів. Але 6 січня у банках буде повноцінний робочий день.

Раніше Нацбанк визначився з роботою банківської системи та регламентом роботи Системи електронних платежів (СЕП) наприкінці 2022 року та на початку 2023 року.

"7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України разом з усіма системно важливими банками створив національну мережу POWER BANKING, яка працюватиме навіть в умовах блекауту.

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