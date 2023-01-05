Чи працюватимуть банки на Різдво: пояснення НБУ

Банки 7 січня не працюватимуть.
У суботу, 7 січня 2023 року, деякі українці відзначатимуть Різдво за юліанським календарем. У зв'язку зі святом в Україні цього дня не працюватимуть банки.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Водночас фінустанови мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, поповнити їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів. Але 6 січня у банках буде повноцінний робочий день.
Раніше Нацбанк визначився з роботою банківської системи та регламентом роботи Системи електронних платежів (СЕП) наприкінці 2022 року та на початку 2023 року.
"7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року", — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Національний банк України разом з усіма системно важливими банками створив національну мережу POWER BANKING, яка працюватиме навіть в умовах блекауту.
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